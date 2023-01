Fiamme in una palazzina a Sant'Agata Feltria, tre ricoverati in ospedale

Cronaca

Sant' Agata Feltria

| 09:19 - 08 Gennaio 2023

L'intervento dei Vigili del Fuoco.



È di tre persone ricoverate in ospedale, per accertamenti, il bilancio di un incendio scoppiato questa mattina (domenica 8 gennaio), intorno alle 5.40, a Sant'Agata Feltria. Le fiamme si sono sviluppate nell'appartamento di una palazzina: i Vigili del Fuoco, intervenuti con l'auto pompa e l'auto botte, hanno spento l'incendio e messo al sicuro i condomini. Sul posto presenti anche i Carabinieri e il personale della Croce Verde di Novafeltria. Sono state appunto tre le persone portate in ospedale, dopo aver inalato il fumo sprigionatosi dal rogo.