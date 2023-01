Verucchio celebra l'impresa di Lucia Bronzetti: 'Straordinaria, siamo orgogliosi'

Attualità

Verucchio

| 18:28 - 07 Gennaio 2023

La sindaca Sabba consegna il trono di Verucchio a Lucia Bronzetti nel 2021.



Verucchio, comune della Valmarecchia in provincia di Rimini, festeggia la sua concittadina, la tennista Lucia Bronzetti che, battendo in due set la greca Valentini Grammatikopolou, ha dato all'Italia della racchetta il punto del 3-1 sulla Grecia, decisivo per accedere alla finale della United Cup', il nuovo evento a squadre miste che ha dato il via a Sidney, in Australia, alla stagione 2023. "Una straordinaria Lucia Bronzetti ha trascinato l'Italia in finale nella prima United Cup in Australia", scrive l'amministrazione comunale della città romagnola sul proprio profilo Facebook ricordando come "la nostra splendida portacolori" sia stata, "insignita con il Trono di Verucchio e sia ambasciatrice della nostra cittadina nel mondo sportivo. Complimenti super Lucia - conclude il Comune romagnolo - e grazie per come rappresenti Verucchio a ogni latitudine e longitudine Orgogliosi di te!!!". Bronzetti, numero 54 del ranking mondiale ha superato con il punteggio di 6-2 6-3 Valentini Grammatikopolou, la numero 199 al mondo. Domani l'Italia si giocherà il titolo con gli Stati Uniti, che si sono imposti 5-0 sulla Polonia.