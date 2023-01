Il Vescovo Lambiasi saluta Rimini dopo 15 anni

Attualità

| 17:17 - 07 Gennaio 2023

Domani pomeriggio (domenica 8 gennaio) nella Basilica Cattedrale - nota anche come 'Tempio Malatestiano' - il vescovo di Rimini, monsignor Francesco Lambiasi celebrerà una Messa di ringraziamento per i suoi 15 anni di guida pastorale della Diocesi romagnola. Lambiasi - che saluterà così la Chiesa riminese per raggiunti limiti d'età - aveva fatto il suo ingresso sabato 15 settembre 2007. Al suo posto, domenica 22 gennaio, si insedierà monsignor Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Genova che sarà il 111/o pastore della Diocesi di Rimini. La giornata comincerà nel pomeriggio in piazza Cavour per un breve saluto alla città: successivamente, in processione, Anselmi raggiungerà la Basilica Cattedrale per la concelebrazione eucaristica che segnerà l'inizio del suo ministero. "Domani pomeriggio al Duomo il Vescovo Lambiasi saluterà la città - dice il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - gratitudine è il sentimento di una comunità che ha avuto nel Vescovo Francesco un punto di riferimento solido anche nel momento più duro della storia recente, tra la paura e l'incertezza della pandemia. Porto con me una delle ultime esperienze vissute insieme - prosegue il primo cittadino riminese - : una serata, alla vigilia di Capodanno, trascorsa insieme ad alcuni senzatetto. Un gesto semplice e quotidiano per chi come il Vescovo Francesco ha fatto della vicinanza agli ultimi e agli umili il segno distintivo del suo impegno episcopale. Per questo e molto altro - conclude Sadegholvaad - domani saremo in tanti a dirgli grazie".