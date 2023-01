Da Coriano a Novafeltria, ripartono le assemblee territoriali di Cia Agricoltori Romagna

Attualità

Rimini

| 13:03 - 07 Gennaio 2023

Il presidente di Cia Romagna Danilo Misirocch.



Il ciclo di assemblee territoriali "La Cia incontra gli associati", organizzato da Cia Agricoltori Italiani Romagna, riprende in presenza dal 9 gennaio. Sono 12 gli appuntamenti che attraverseranno la Romagna, tra cui Coriano (18 gennaio), Santarcangelo (23 gennaio pomeriggio) e Novafeltria (23 gennaio sera). Sarà l'occasione per fare il punto sull'attività dell'organizzazione e sui principali temi di attualità. Fra gli argomenti principali la presentazione della nuova Pac 2023-2027.



L'obiettivo di Cia Romagna, anche con "La Cia incontra gli associati", è quello di essere con i soci e vicino ai soci nel quotidiano, coi servizi erogati alle imprese e alle persone. Partendo da ciò che l'imprenditore agricolo vive ogni giorno, lo scopo è stimolare il confronto e condividere impegni e tematiche che Cia Romagna porta ai vari tavoli di discussione e confronto istituzionali.

Le sfide sono tante, difficili, e l'impegno non deve mancare per reagire alle crisi che il comparto agricolo e l'intera economia stanno attraversando.