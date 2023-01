Rodolfo Bacchini, lo storico dirigente Asar si racconta in un libro

Sport

Riccione

12:30 - 07 Gennaio 2023

Rodolfo Bacchini



Si intitola "Calcio immensa passione" ed è il libro autobiografico di Rodolfo Bacchini che sarà presentato sabato 14 gennaio alle 18.00.



A moderare l'incontro Francesco Cesarini, presidente dell'associazione Famjia Arciunesa.



L'appuntamento sarà l'occasione per portare sul palco del Palazzo del Turismo i contenuti del volume in compagnia dell'autore, Rodolfo Bacchini.



A portare il saluto da parte dell'amministrazione comunale sarà Simone Imola, assessore allo sport che nella prefazione del libro ha scritto: "Un racconto quello di Bacchini che, tra gioie e dolori, ripercorre, attraverso testimonianze e aneddoti di vite dedicate a un certo modo di fare calcio, quello vero, fatto di sudore e passione".



Il libro racconta l'attività svolta a livello dilettantistico, arricchendola con tante notizie e informazioni sul calcio. Nei vari capitoli si svelano storie e aneddoti, accanto alla grande passione e dedizione, alla costanza e all'ambizione che hanno attraversato i vari settori di questo sport fino all'esperienza più importante durata trent'anni all'interno dell'Asar, di cui venti spesi come segretario e allenatore e dieci ricoprendo l'incarico di direttore generale e segretario.



Rodolfo Bacchini è autore di due precedenti libri, 50 anni di calcio allo stadio di Riccione (2012) e 90 anni di calcio riccionese (2016).



L'ingresso è libero. I proventi ricavati dalla vendita del libro saranno devoluti in beneficenza all'Associazione Cuore 21 di Riccione.