Calcio C, acquisti 'verdi' di Siena e Gubbio in difesa: Motoc e Dutu

Sport

Rimini

| 22:17 - 06 Gennaio 2023

Andrei Motoc del Siena (Foto Siena Calcio).

Anche nella giornata di festa il mercato di serie C si è mosso. Il Siena ha ingaggiato dalla Salernitana il difensore centrale Andrei Motoc, classe 2002, Nazionale Under 21 della Moldavia. Difensore centrale, 31 presenze nei professionisti, vanta anche una gara in serie A. Arriva in prestito con diritto di riscatto.

L’ Imolese dopo gli attaccanti Paponi e Simeri ha prelevato dal Trento Alessio Bertaso, centrocampista classe 1998 ed ha ceduto in cambio Christopher Attys.

Il Fiorenzuola ha ceduto all’Arezzo Ettore Arduini, centrocampista classe 2003.

Per il Gubbio, ecco il difensore classe 2001 Eduard Dutu in prestito dalla Fiorentina. E’ cresciuto nel settore giovanile viola fino ad essere un punto fermo della formazione Primavera che ha conquistato la Coppa Italia di categoria nella stagione 2020-21. Nella scorsa stagione la sua prima esperienza nel calcio professionistico in prestito all’Aquila Montevarchi con 26 presenze (20 da titolare e 6 da subentrato). In questo campionato, sempre con la formula del prestito, ha vestito la maglia della Reggina in serie B dove però non è riuscito a ritagliarsi spazio in questa prima parte di stagione.

Rinforzo tra i pali per l‘Olbia. I galluresi vanno a sostituire l’infortunato di lungo corso Gelmi nel ruolo di portiere con Alex Sposito, ex di Taranto, Pontedera e Sangiuliano City da cui proviene (13 partite ). Classe 2001 Sposito è cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli.