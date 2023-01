Basket A2, RivieraBanca: domenica sfida alla leader Tramec Cento

Sport

Rimini

21:08 - 06 Gennaio 2023



Ancora un derby. Questa volta al Flaminio. La Rivierabanca Basket Rimini nel 16° turno della serie A2 ospita domenica (8 gennaio) alle 18 la Tramec Cento. La squadra allenata da Matteo Mecacci occupa il primo posto della graduatoria, con 24 punti all’attivo e un bilancio di 12 vittorie e 3 sconfitte. Il team arriva da un percorso di sei vittorie consecutive, l’ultimo ko risale al 27 novembre con il ko di una lunghezza (63-62) sul campo dell’Unieuro Forlì. A ruota Cento si è imposta con Pistoia, San Severo, Mantova, Chieti, Fortitudo e Chiusi.



Cento vale il quarto miglior attacco del girone con 76,6 punti di media, mentre ne subisce appena 69,5, seconda miglior difesa del torneo. Ad andare in doppia cifra di media Marks 18,3 punti, Tomassini 14,3 e Archie 13,3. Un movimento di rilievo nel roster, Federico Zampini ai box per lungo infortunio è stato sostituito in corsa da Federico Mussini che fin qui ha due presenze, una in campionato e una in Coppa.



La formazione emiliana è guidata da Coach Matteo Mecacci: classe 1986, comincia la sua carriera nell'U19 Virtus Siena (2011) per poi passare in Prima Squadra con la Mens Sana Siena che conduce alla promozione in A2 (2014/2015). Diventato vice allenatore della stessa squadra per tre annate, approda sulla panchina della Viola Reggio Calabria in Serie B (2018/2019) prima di essere annunciato proprio da Cento nell'estate 2019: parte da lì il sodalizio che lo lega alla Tramec, con cui ha subito conquistato la Serie A2 e mantenuto poi la categoria per due anni consecutivi.



In cabina di regia c'è Yankiel Moreno che ha preso il posto nel quintetto titolare dopo l’infortunio di Federico Zampini. Play/guardia, classe 1990, è alla sua quinta stagione in maglia Cento nonchè ex Basket Rimini (2008-2009): giocatore estremamente navigato per la categoria, nasce come realizzatore ma nel corso della carriera è diventato progressivamente un costruttore di gioco che interpreta molto bene il ruolo.



Al suo fianco, come guardia, agisce l'americano classe 1993 Derrick Marks, fresco di vittoria del campionato bulgaro: già protagonista in A2 con le maglie di Ravenna e Torino, è un bravissimo tiratore dal palleggio capace anche di spendersi in difesa, a dimostrazione della sua integrazione nel sistema di squadra centese.



Il '3' titolare risponde al nome di Daniele Toscano, classe 1993 prodotto del settore giovanile di Latina alla sesta stagione in A2: specialista difensivo, è un giocatore molto forte nei tagli, presente a rimbalzo su entrambi i lati del campo, nonchè buon tiratore.



Avvicinandoci sotto canestro troviamo il veterano Dominique Archie, americano classe 1987 che ha già saggiato i campi di A2 in maglia Capo D'Orlando, ma può vantare un ricco palmarès all'estero (2 campionati belgi, 1 Coppa del Belgio, 1 Supercoppa del Belgio ed 1 Coppa di Francia): sicurezza nei pressi del ferro, si è già dimostrato interprete eclettico che può tirare con precisione da tre punti ma anche trovare compagni in maniera intelligente.



Nel ruolo di centro è appena rientrato il classe 1995 Giacomo Zilli, uno dei confermati dalla scorsa stagione. A coadiuvarlo Matteo Berti, classe 1998 alto 212 cm, che indossa la canotta di Cento per la terza stagione consecutiva: giocatore molto presente sotto canestro grazie alle sue braccia lunghissime, ha già collezionato numeri importanti nel precampionato per quanto riguarda soprattutto i rimbalzi d'attacco.



Entra a partita in corso anche Giovanni Tomassini, guardia classe 1988: giocatore straordinario anch'egli ex Basket Rimini (2010-2011), è una sorta di americano aggiunto vista la sua carriera di altissimo livello, seppur rallentata negli ultimi anni da un brutto infortunio al ginocchio. Ottimo giocatore dal palleggio ed in uscita dai blocchi, in questo momento viaggia a cifre impressionanti sotto tutte le voci statistiche (17 punti, oltre il 50% da tre punti e 5 assist di media). Al suo fianco tra gli esterni il neo arrivato Federico Mussini, classe 1996, prodotto dal settore giovanile di Reggio Emilia. Arriva da Udine.



Il '4' di riserva è il giovane classe 2003 Gregor Kuuba, nativo dell'Estonia all'esordio in Serie A2: reduce da un'ottima Serie B con Livorno, è un giocatore molto dinamico con buon tempismo per i rimbalzi ed un tiro da tre punti di buon livello.



L'ultimo arrivo in casa Tramec si chiama Scott Ulaneo, ala/centro classe 1998 proveniente da una parentesi all'Eurobasket Roma nella scorsa stagione. Completa il roster la guardia/ala classe 2003 Leonardo Baldinotti.