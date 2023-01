Basket in carrozzina, NTS Riviera Rimini apre il 2023 affrontando Parma

Sport

| 18:33 - 06 Gennaio 2023

NTS Riviera Basket Rimini aprirà il 2023 col big match del girone di andata sulle tavole amiche della palestra Carim affrontando alle ore 15:00 di domenica 8 Gennaio 2023 Laumas Elettronica Gioco Parma, fortissima avversaria di sempre, dotata di abbondante talento anche in questa stagione. La squadra emiliana, formata nel 2002, non ha mai nascosto ambizioni altissime salendo in serie A nel 2015 e in tutte le precedenti occasioni ha avuto la meglio nei nostri confronti.



Al momento Parma occupa il primo posto in classifica a braccetto dei nostri, forte di due successi ottenuti in casa contro Torino (61-50) ed a Bologna contro I Bradipi (44-75).



Definirla decisiva alla terza di andata può sembrare prematuro, ma in un torneo di sole 10 gare tra andata e ritorno sarà fondamentale uscire col referto rosa in mano, non dimentichiamo che per accedere alla seconda fase ci sono solo due posti utili e non ci si possono permettere passi falsi pur contro un’avversaria blasonata ed indubbiamente titolata come Parma.



Uscire dalla pausa natalizia affrontando un’avversaria di così tanta caratura impone ad NTS Riviera Basket Rimini un livello di concentrazione assoluto, nessuno potrà tirarsi indietro, sarà decisivo mantenere il controllo in ogni istante della gara sapendo che sarà battaglia vera, in difesa ed in attacco. I gialloblù hanno velocità, tecnica e tanti punti nelle mani, NTS Riviera Basket Rimini non potrà essere da meno.