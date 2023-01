Misano, la Befana ha distribuito 700 calze ai bambini

Attualità

Misano Adriatico

| 17:53 - 06 Gennaio 2023

La Befana protagonista anche a Misano Adriatico.



La Befana ha distribuito i suoi doni ai tanti bambini di Misano che, insieme alle loro famiglie, si sono ritrovati oggi (venerdì 6 gennaio) in piazza della Repubblica per festeggiare l'Epifania. Sono 700 le calze che sono state distribuite ai più piccoli.



Il pomeriggio è trascorso in un clima di grande festa tra divertenti evoluzioni sulla pista di ghiaccio, spettacoli, degustazione di panettone e bevande calde.



L'Epifania tutte le feste porta via, ma non quest'anno: approfittando del weekend alle porte, sarà possibile vivere l'atmosfera natalizia e pattinare sulla pista di ghiaccio di piazza della Repubblica ancora fino a domenica.