Riccione, Corso Fratelli Cervi invaso per l'arrivo della Befana

| 17:52 - 06 Gennaio 2023

La festa in Corso Fratelli Cervi CASALBONI.





Una bellissima giornata di festa per i bambini di Riccione. A migliaia, tra grandi e piccini, hanno invaso Corso Fratelli Cervi, in Paese, per incontrare la Befana e ritirare la calza dono con un giocattolo e i dolciumi. Bellissimo il colpo d'occhio di Riccione Paese dove tanti negozi sono rimasti aperti. I piccoli delle scuole per l'infanzia e delle primarie hanno trovato ad accoglierli le Befane in tre postazioni lungo il corso: a vestire i panni della vecchietta sono state le volontarie della Croce Rossa Italiana – Comitato Cri di Riccione.



I bambini in Corso Fratelli Cervi hanno incontrato l'adorabile Fata Turchina in viaggio con la maestosa Balena. "Fatine, balene e balocchi", di Teresa Fazio è stata infatti l'animazione itinerante su trampoli, un insieme di mimica, gestualità e magia.

In Paese il pubblico ha trovato anche le bancarelle del mercatino per hobbisti e creatori di prodotti dell'ingegno, della creatività e del riuso denominato "La Piazzetta delle idee". "Siamo molto contenti - dice il presidente del consiglio comunale e delegato ai rapporti con associazioni e categorie Simone Gobbi -. Questa festa, così partecipata, è il risultato di un lavoro di squadra. Ci fa piacere constatare che sono presenti tantissime famiglie arrivate anche da fuori Riccione e che molti commercianti hanno colto l'occasione per tenere aperta la propria attività".



L'evento è stato realizzato dal Comune di Riccione insieme con il Comitato Riccione Paese.