Rimini, oltre 500 partecipanti alla Befana Borgo Run

Attualità

Rimini

| 17:47 - 06 Gennaio 2023

Tanto divertimento all'edizione 2023 della Befana Borgo Run.



Le Befane sono finalmente tornate al Borgo San Giuliano, e con loro tantissime famiglie. Si è appena conclusa nel pomeriggio di oggi (venerdì 6 gennaio) la settima edizione della Befana Borgo Run che ha visto coinvolte oltre 14 befane lungo il percorso sviluppato nel dedalo delle stradine del borgo San Giuliano, porta Galliana ed arrivo al Ponte di Tiberio. Un successo di pubblico, come testimoniano le oltre 500 iscrizioni, che ha permesso di raccogliere fondi che saranno devoluti interamente per sostenere le spese fisioterapiche di Michele e la Caritas di San Giuliano.



La Befana Borgo Run, di buon mattino, ha dato il via ai festeggiamenti dell'epifania a Rimini, nell'ambito del Capodanno più lungo del mondo.



La Società de Borg "ringrazia di cuore la preziosa collaborazione dei Grip Dimension, Rimini Marathon e Argentina per il Mondo. Fondamentale il generoso contributo degli sponsor: Conad City Marecchiese, Pasticceria Gardini&Raimondi, Ristorante La Marianna, Latteria il Borgo".