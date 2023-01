Auto 'impazzita' abbatte segnaletica e recinzione di una casa: vola e si ribalta nel giardino

Cronaca

Rimini

| 17:37 - 06 Gennaio 2023

L'auto incidentata.



Un 26enne di nazionalità dominicana è stato ricoverato oggi (venerdì 6 gennaio) in ospedale, dopo un rocambolesco incidente avvenuto a Rimini, che poteva avere conseguenze ancor più gravi: dopo un primo urto infatti, il conducente ha perso completamente il controllo della vettura, una Opel Corsa, e ha terminato la sua corsa ribaltandosi nell'area verde di una privata abitazione, all'altezza del civico 6 di via Castellaccio.



I fatti sono avvenuti intorno alle 16.45: la Opel Corsa guidata dall'uomo si è immessa in via Castellaccio e a quel punto ha sbattuto contro il palo della segnaletica stradale, per cause in corso di accertamento da parte del personale della polizia locale. Forse anche a causa dei danni meccanici subiti, la vettura ha proseguito la sua marcia, finendo però fuori strada, in una curva, abbattendo la recinzione di un'abitazione e ribaltandosi nell'area verde all'interno della proprietà, dopo un volo di qualche metro. Una dinamica altamente pericolosa: il 26enne è stato estratto dalle lamiere dell'auto ed è stato trasportato al Bufalini di Cesena, fortunatamente non in pericolo di vita. Sul posto, per i soccorsi, il personale del 118 e i Vigili del Fuoco.