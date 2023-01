Tennis, Galimberti Academy Junior Trophy: ecco i primi quattro finalisti

Sport

Repubblica San Marino

| 14:34 - 06 Gennaio 2023

Si prepara ad emettere i suoi verdetti il “Galimberti Tennis Academy Junior Trophy”, nuovo torneo nazionale giovanile per le categorie Under 10-12-14, maschile e femminile, che si concluderà domenica 8 gennaio sui campi del Queen’s Club di Cattolica.

Dopo gli appuntamenti andati in scena subito dopo Ferragosto e a metà settembre, il team guidato dall’ex davisman azzurro rilancia sul piano organizzativo proponendo una competizione per le racchette in erba (giudice arbitro Paolo Calbi, direttore di gara Nazario Boni) nel periodo delle festività natalizie che ha visto al via in totale 106 iscritti.

Nell’Under 10 femminile a contenersi il successo saranno la ravennate Diamante Campana e Rachele Franchini.

Semifinali: Diamante Campana-Anita Amadio 6-0 7-6, Rachele Franchini-Lucrezia Lazzarini 7-5 6-3.

Nell’Under 10 maschile il primo finalista è Riccardo Arcangeli, che in semifinale ha fermato Davide Puddu per 7-5 6-4.

Under 10 maschile, quarti: Pietro Galimberti-Lorenzo Kapros 6-0 6-4, Riccardo Arcangeli-Leonardo Cisotto 6-3 6-2, Davide Puddu-Alessandro Levantini 7-5 6-1.

Nell’Under 14 maschile in semifinale Emanuele Ascani, capace di eliminare in rimonta Daniele Longo, prima testa di serie, mentre stacca il pass per la finale Giacomo Fabbri che si è imposto su Enea Sabatini.

Quarti: Jacopo Liverani-Leonardo Bartoletti 6-0 6-3, Emanuele Ascani-Daniele Longo (n.1) 3-6 6-4 10-8.

Semifinale: Giacomo Fabbri-Enea Sabatini 6-3 6-3.

Nell’Under 12 femminile semifinali per Gioia Angeli e Marta Bertozzi. Quarti: Gioia Angeli-Eleonora Maria Ciuffoli 6-1 6-3, Marta Bertozzi-Anna Parmeggiani 6-3 7-5.

Nell’Under 12 maschile semifinali per Matteo Balena, Michele Tonti ed Alessandro Casanova.

Quarti: Matteo Balena-Frederick Cortesi (n.4) 3-6 6-3 10-5, Michele Tonti (n.3)-Gian Nicola Lonfernini 6-1 6-3, Alessandro Casanova (n.2)-Nicolas Conti 6-3, 3-6 10-5.