A cena al ristorante, al ritorno trova la casa svaligiata: rubati due preziosi Rolex



Rimini

13:28 - 06 Gennaio 2023





Indagini in corso della Squadra Mobile della Polizia di Rimini sull'ingente furto subito da un cittadino riminese, residente in via della Fiera. Ignoti malviventi nella serata di martedì (3 gennaio) hanno infatti portato via due orologi Rolex da 50.000 euro, che l'uomo custodiva nel comodino della camera da letto. Un blitz effettuato in assenza del derubato, che si trovata al ristorante e che risulta assicurato ai furti. Al ritorno a casa ha notato alcuni oggetti fuori posto e si è accorto del furto: non c'erano infatti segni di effrazione su porte e finestre. Sul luogo è intervenuta la Polizia per il sopralluogo.