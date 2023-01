Basket C Silver, l'EA Titano torna in campo domenica a Falconara

Sport

Repubblica San Marino

| 13:17 - 06 Gennaio 2023

Dopo quasi un mese di sosta, torna in campo l’EA Titano e l’appuntamento è per domenica 8 a Falconara. Palla a due alle 19, si gioca la penultima giornata d’andata e i ragazzi di coach Stefano Rossini sono pronti a riprendere un cammino temporaneamente interrotto lo scorso 17 dicembre, data dell’ultimo match giocato e vinto.

I Titans sgomitano su un terzo gradino del podio molto affollato. In classifica domina il Loreto Pesaro, imbattuto e forte di una dote consistente di 24 punti. Dietro, a inseguire, c’è Urbania a 20, poi in quattro rincorrono a 16. Tra queste anche l’EA Titano. Falconara, l’avversario di domenica, è a 10.



Coach Rossini, si riprende il cammino ma non siamo ancora al termine dell’andata. Segno che c’è ancora tanta strada da percorrere, non trovi?

“Vero. Ci sarà una piccola sosta a inizio marzo, ma per il resto si tirerà dritto fino a inizio maggio. Quattro mesi a testa bassa, pensando ad accrescere il più possibile la nostra dote di punti in classifica”



Come sta la squadra?

“Direi bene, a parte qualche acciacco per Andrea Raschi. Per il resto abbiamo Borello che sostanzialmente è sulla via del pieno recupero e tutti gli altri che sono in buona condizione. Cerchiamo di farci trovare nelle migliori condizioni possibili alla ripresa del campionato”



Come valuti la stagione fin qui?

“Mancano due gare al termine del girone d’andata e poi le valutazioni potranno essere più precise, anche per via dei turni di riposo. Di certo, a parte Loreto che sta viaggiando a grandi ritmi, direi che la battaglia per le altre posizioni è più che mai viva. Vedremo cosa succederà nei primi posti con il mercato, di sicuro bisognerà macinare vittorie e punti il più possibile per ritrovarsi in buona posizione di classifica”



E sui tuoi Titans cosa ci puoi dire?

“Siamo una squadra che può essere efficace e divertente, che può avere buona intensità in attacco e in difesa. È un gruppo che sta bene assieme ed è bello andare in palestra per gli allenamenti. È chiaro che non può sempre filare tutto liscio, ma questi ragazzi hanno la capacità di compattarsi e questo è fondamentale”



Domenica andrete a Falconara. Cosa puoi dirci di loro?

“Squadra pericolosa, con elementi come Centanni, Polonara e tanti altri che possono essere molto incisivi. Dovremo dare il meglio di noi stessi per portarla a casa e cominciare bene il 2023”