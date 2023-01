Bagno di inizio anno, anche i runner di Misano Podismo sfidano il mare freddo

Attualità

Misano Adriatico

| 12:53 - 06 Gennaio 2023

Pasquale Giorgione (costume rosso) e Antonio Pepe di Misano Podismo.

Prima tanti km di corsa per la spiaggia, poi il bagno in mare di buon augurio per questo 2023 iniziato da qualche giorno.



Questa mattina (venerdì 6 gennaio) due esperti runner di Misano Podismo, Pasquale Giorgione e Antonio Pepe, hanno sfidato le temperature rigide del mare e del primo mattino, tuffandosi per non mancare l'appuntamento con il rito di inizio anno, per un 2023 ricco di soddisfazioni sportive, ma non solo.



"Sì, è diventata un gioco, una tradizione da diversi anni. Diciamo che dopo le feste natalizie c'è voglia di fare un po' di sport e fare anche qualcosa con un po' di pazzia", racconta Pasquale. Quest'anno il bagno è stato leggermente posticipato, al giorno della Befana: "È il nostro modo per augurare a tutti un buon anno. E quest'anno salutiamo così le feste natalizie!".