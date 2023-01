Rimini, aumentata la criminalità nel 2022. Ma calano rapine e violenze di genere

Attualità

Rimini

06 Gennaio 2023

La fotografia del 2022 scattata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini in quanto a crimini e sicurezza pubblica nell territorio provinciale mette in luce un leggero aumento in termini di criminalità e di reati commessi (+12%) rispetto all'anno precedente (caratterizzato però dalle vecchie misure anti-Covid19). L'aumento dei reati quindi, è direttamente proporzionale ai vari incrementi dei flussi turistici. "I delitti che segnano i numeri più rilevanti sono quelli di natura predatoria (i soli furti rappresentano, infatti, il 55% di quelli denunciati). Essi mostrano - si legge nel report dei Carabinieri - una spiccata incidenza nel periodo estivo, influenzando negativamente la percezione di sicurezza di residenti e vacanzieri.



Il bilancio complessivo dei 27 comuni della provincia nel 2022 registra 2.601 persone denunciate in stato di libertà e 407 arresti.



"Passando all’analisi dei reati legati alle sostanze stupefacenti - continua il testo - l’azione di contrasto alle attività di traffico e spaccio hanno riguardato supplementari e mirati servizi sul territorio, oltre a quelli giornalieri di prevenzione generale. Grazie al fattivo impegno messo in campo dall’Arma, si registra un decremento dei delitti in esame (da 115 a 99). Nel complesso i reparti dipendenti hanno proceduto a 105 arresti per traffico e spaccio di stupefacenti e 58 denunce in stato di libertà. L’attività ha portato inoltre al sequestro complessivo di oltre 130 kg. di droghe.



Le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti sono state 180. In calo di oltre il 13% le violenze sessuali denunciate nel 2022. Il dato è in controtendenza rispetto a quello nazionale (+15%), grazie anche al fattivo impegno di tutti gli attori istituzionali coinvolti e della società civile della Provincia contro il fenomeno della violenza di genere. Le rapine sono in calo del 23% e quelle sulla pubblica via del 32%.".