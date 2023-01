Calcio C, Piscitella nel mirino del'Imolese. Altro colpo della Reggiana: Capone dal Sud Tirol

Sport

06 Gennaio 2023

La Reggiana ha tesserato Christian Capone dall’Atalanta, classe 1999, attaccante esterno sinistro. Ha collezionato un centinaio di presenze e una decina di reti segnate in Serie B con le divise di Pescara, Perugia, Ternana e Sudtirol, dove ha giocato nella prima parte della stagione corrente. Ha firmato un accordo in granata fino a giugno 2023, e nel pomeriggio si è aggregato subito ai nuovi compagni di squadra. Sarà già disponibile dalla gara di domenica prossima allo stadio città del Tricolore contro il Siena; scenderà in campo con la maglia numero 28.

La Vis Pesaro ha ceduto il difensore 2001 Francesco Cusumano al Lecco. La Carrarese ha acquistato l’intero il cartellino del centrocampista 2001 Kleis Bozhanaj dalla Spezia (era in prestito). La Torres ha preso il centrocampista Saporiti dal Modena: il classe 2002 in questa prima parte di stagione era al Montevarchi.

L’ex attaccante del Rimini Danilo Giacinto Ventola ritorna all'Ascoli dal prestito alla Recanatese e approda alla Fidelis Andria.



L’Imolese dopo aver messo sotto contratto gli esperti attaccanti Simeri e Paponi dal Bari, tratta il terzino 2000 del Palermo Masimiliano Doda. Secono quanto riporta il sito Tuttomercatoweb, interessa anche l’esterno d’attacco del Rimini Giammario Piscitella oltre a Vincenzo Camilleri, centrale classe '92 dell'ACR Messina, Toni Markic, centrale difensivo classe '90 del Foggia.

A proposito di Foggia, ufficiale l’arrivo di Kontek dal Cesena a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di promozione.