Meteo Rimini: perturbazione in arrivo domenica. Forti venti sull'entroterra

| 17:49 - 05 Gennaio 2023

L’indebolimento dell’alta pressione favorirà l’afflusso di correnti atlantiche moderatamente perturbate, con precipitazioni sul riminese tra la serata di domenica e l’inizio della nuova settimana. Da domenica rinforzo della ventilazione con dissolvimento delle foschie e delle nebbie presenti.





Venerdi’ 6 gennaio - Epifania



Stato del cielo e precipitazioni: molto nuvoloso per nubi basse e foschie dense sulle aree pianeggianti e costiere, in parziale dissolvimento nelle ore centrali di giornata con schiarite. Prevalenza di cielo poco nuvoloso nell’entroterra con foschie in nuova formazione nel corso della serata.



Temperature: pressoché stazionarie, con valori minimi compresi tra 4 e 7 gradi. Massime comprese tra 10 e 13 gradi con possibili picchi fino a 14/15 gradi nell’entroterra.



Venti: deboli variabili con locali rinforzi da Sud-Ovest nell’entroterra.



Mare: da quasi calmo a poco mosso.



Attendibilità: alta.



Sabato 7 gennaio



Stato del cielo e precipitazioni: molto nuvoloso con foschie dense e locali banchi di nebbia sulle aree pianeggianti e costiere nella mattina. Possibili temporanee e parziali schiarite nelle ore centrali di giornata sull’entroterra.



Temperature: minime in lieve aumento e comprese tra 5 e 9 gradi. Massime pressoché stazionarie o in lieve locale diminuzione nell’entroterra, comprese tra 10 e 12 gradi.



Venti: deboli variabili, tendenti a provenire da Sud-Ovest sull’entroterra e sulle aree appenniniche con rinforzi in montagna.



Mare: poco mosso.



Attendibilità: alta.









Domenica 8 gennaio



Stato del cielo e precipitazioni: inizialmente molto nuvoloso o coperto con possibili foschie dense. Nelle ore pomeridiane addensamenti più consistenti sulle aree appenniniche potranno dar luogo a locali piovaschi, mentre sulle aree collinari e pianeggianti potranno verificarsi parziali schiarite, a cui seguirà un nuovo aumento della nuvolosità associato a piogge in prevalenza deboli che si estenderanno progressivamente all’intero territorio provinciale.



Temperature: in aumento, più sensibile sulle aree pianeggianti e costiere per effetto dei venti di Garbino. Minime comprese tra 9 e 11 gradi, massime attorno a 10 / 12 gradi nell’entroterra e fin sui 14 / 16 gradi altrove.



Venti: deboli-moderati in prevalenza da Sud-Ovest con rinforzi sulle aree appenniniche fin dal mattino. Nel corso della serata ulteriore intensificazione con rinforzi di burrasca su Appennino ed entroterra e possibili raffiche a tratti forti sul restante territorio.



Mare: in prevalenza poco mosso sotto costa. Al largo inizialmente poco mosso ma con moto ondoso in aumento tra pomeriggio e sera fino a mosso.



Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: nuvolosità irregolare con addensamenti a tratti consistenti potrà determinare piogge e rovesci sparsi nel corso di lunedì 9 gennaio, più probabili nell’entroterra. Tra martedì 10 e mercoledì 11 gennaio ritorno a condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con possibili addensamenti limitatamente alle aree appenniniche. Temperature stazionarie lunedì con massime fino a 13 / 15 gradi per venti di Garbino, poi in calo nei giorni seguenti, più sensibile nei valori minimi.



