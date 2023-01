Calcio RSM, Cailungo: tesserati Aruci, Canini e Giannini

Sport

Repubblica San Marino

| 16:53 - 05 Gennaio 2023

Da sinistra Aruci e Canini.





Il mercato invernale aprirà ufficialmente l’8 gennaio, ma le squadre si stannogià muovendo. Il Cailungo ha effettuato i primi tre acquisti: Francesco Canini, attaccante classe 2002, prodotto del vivaio del Rimini, che nelle ultime stagioni ha giocato in Eccellenza con la maglia del Tropical Coriano; Daniel Giannini, centrocampista sammarinese classe 2002, ex Folgore nella prima parte della stagione 2020/2021 senza però far registrare presenze. A livello giovanile ha giocato prima nella San Marino Academy poi nel Tropical Coriano ed è stato anche nazionale sammarinese nella rappresentativa Under 17. Infine, Armando Aruci, attaccante classe 1989, negli ultimi due anni alla Libertas e che in passato ha vestito le maglie di Virtus e Pennarossa. Nella prima parte di stagione tra campionato e Coppa Titano ha collezionato 14 presenze segnando 4 gol.



Si dividono invece le strade di Cailungo e Andrea Muccioli, Cristian Intilla e Gianmaria Landi.





L’A.C. Juvenes-Dogana ha concordato l’interruzione del rapporto con il giocatore Alex Cavalli. Il difensore, classe 1992, si era aggregato alla squadra a giugno 2022, prelevato dalla S.S. Cosmos.