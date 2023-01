Derby Cesena-Rimini: per la sicurezza entrano in azione 62 telecamere di videosorveglianza

Sport

Stadio Dino Manuzzi, Cesena (foto dal sito web Orogel Stadium).

Lo stadio Dino Manuzzi di Cesena, nell'ambito di un intervento di opere relative alla pubblica sicurezza per un investimento complessivo di 400 mila euro, è stato dotato di un sofisticato impianto di videosorveglianza che sarà attivato in occasione della partita Cesena-Rimini di domenica 8 gennaio, facendo dello stadio cesenate uno dei più tecnologici d'Italia. L'impianto è composto da tre aree di ripresa: la prima collocata all'esterno della struttura, la seconda costituita da 16 telecamere, posizionate nei tornelli e installate per riprendere lo spettatore al momento dell'ingresso e all'autenticazione del biglietto; la terza invece si compone di 9 telecamere poste all'interno della struttura, e funzionanti nel pieno svolgimento della manifestazione sportiva. Le telecamere interne sono motorizzate e in grado di ruotare di 360 gradi sul piano orizzontale e di 200 sull'asse verticale, e dispongono di uno zoom ottico 32x e di un ulteriore zoom digitale di 16x. Complessivamente tra interno ed esterno ci sono 62 telecamere tutte ad alta definizione. Il sistema fa capo a due macchinari di registrazione in grado di registrare simultaneamente tutte le telecamere in tempo reale, 25 fotogrammi al secondo per ciascuna telecamera, con un archivio di 7 giorni. Nella sala GOS sono state installate due postazioni dotate di monitor 32 pollici 4 K, tastiera per la movimentazione e per selezionare il canale da visualizzare a schermo intero, che permettono agli agenti della pubblica sicurezza di assicurare il servizio di ordine pubblico.