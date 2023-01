Una squadra sportiva, Michele Nitti presenta la sua lista per le elezioni della Polisportiva Riccione

Attualità

Riccione

15:21 - 05 Gennaio 2023

Michele Nitti.

Una squadra tutta di sportivi quella capitanata da Michele Nitti, manager e nuotatore master che porterà la sua candidatura alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo della Polisportiva Riccione il 10 gennaio. Nitti, originario della Puglia ma riccionese da 10 anni, conosce bene la realtà della polisportiva sia da sportivo che da genitore e presenta un programma dettagliato, di rinnovamento ma anche risanamento, forte della sua esperienza come manager d'azienda che svolge in tutta Italia. La sua visione si basa su obiettivi sociali e gestionali: dalle agevolazioni per famiglie meno abbienti alla strategia commerciale per incrementare l'utenza, dall'istituzione di aree per lo studio degli atleti al maggior controllo interno per la prevenzione di errori e discontinuità. E ancora: collaborazione fra le varie discipline sportive, avviamento allo sport per i disabili, e un'organizzazione interna più chiara con precisa identificazione dei ruoli e delle mansioni dei dipendenti. Inoltre Nitti promette una revisione esterna indipendente dei bilanci e la centralizzazione degli acquisti strategici comuni alle discipline.



Un ricco programma che attuerà con la sua nuova squadra tutta riccionese, ricca di professionalità importanti: Fabio Amadei - nuotatore master e direttore commerciale, Alessandro Arcangeli - triatleta e imprenditore, Manuela Gasperoni - karateka e allenatrice, Marco Volpe - maratoneta e consulente per il settore turistico. Non ultime le giovani Carlotta Villa, campionessa europea di karate ma anche consulente aziendale e Greta Nicoletti, campionessa nazionale di pattinaggio artistico in quartetto e allenatrice.



Michele Nitti ha chiesto al consiglio direttivo uscente di attuare la modalità di voto segreto, per non influenzare le preferenze dei dipendenti e collaboratori della Polisportiva Riccione. Le votazioni saranno convocate presso il Palazzo del Turismo di Riccione il 9 gennaio e in seconda convocazione il 10 gennaio alle 18. Potranno partecipare tutti i tesserati alla Polisportiva entro il 9 ottobre 2022. Sono al momento esclusi i 250 tesserati del Pattinaggio Riccione, per i quali non sono stati rinnovati gli annuali tesseramenti con motivazioni che non sono state rese note dal presidente uscente