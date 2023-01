Incendio alla canna fumaria, brucia il tetto di una villetta

Cronaca

Novafeltria

| 12:37 - 05 Gennaio 2023

I vigili del fuoco al lavoro, l'intervento in via Uffogliano di Novafeltria.

I Vigili del fuoco di Novafeltria sono intervenuti questa mattina (5 gennaio) a Ponte Santa Maria Maddalena, per spegnere l’incendio sul tetto di una villetta, dovuto molto probabilmente al surriscaldamento della canna fumaria. Il tempestivo allarme dei proprietari, ha favorito il rapido e provvidenziale intervento dei pompieri, chiamati a operare verso le ore 10, in via Uffogliano. La squadra al lavoro è riuscita ad evitare la propagazione delle fiamme al tetto in legno, parzialmente coinvolto. Non risultano conseguenze a persone.