Ancora un weekend sul ghiaccio alla pista di pattinaggio 'Misano on Ice'

Eventi

Misano Adriatico

| 12:09 - 05 Gennaio 2023

La pista di pattinaggio di Misano.

E' stata senza ombra di dubbio il fiore all'occhiello del Natale a Misano Adriatico: la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita nella centralissima piazza della Repubblica. Una superficie di 450 metri quadrati, a disposizione di grandi e piccini, su cui fino a domenica 8 gennaio sarà possibile pattinare e compiere evoluzioni tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 22.30. Un'iniziativa frutto della collaborazione nata tra le ditte DITS Italia Srl e Giemme Sas in sinergia con l'amministrazione comunale di Misano Adriatico. Durante il periodo delle festività, la pista di pattinaggio ha richiamato un pubblico numeroso, composto prevalentemente da famiglie ma anche da tantissimi giovani, che hanno animato il centro di Misano e dato vita alle sue vie e alle sue piazze addobbate a festa con luminarie e decorazioni. Da non perdere l'appuntamento in programma venerdì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, a partire dalle 15: accanto alla pista troveranno spazio spettacoli, degustazioni e l'immancabile distribuzione di doni. Saranno due le Befane che, in compagnia di Babbo Natale, porteranno i regali a tutti i bambini, fino ai 10 anni, residenti a Misano Adriatico. "Siamo molto soddisfatti - dice Stefano Burotti di DITS Italia Srl - dei buoni risultati in termini di affluenza registrati dalla nostra attrazione in queste ultime settimane. La comunità misanese ha accolto con calore ed entusiasmo l'arrivo della pista di pattinaggio sul ghiaccio e il pubblico ha dimostrato di gradire l'installazione e l'allestimento che abbiamo creato. La pista si è trasformato in un punto di riferimento per le famiglie desiderose di trascorrere una giornata di relax e divertimento nel cuore di Misano, e ha richiamato visitatori anche da Rimini, dalla Valconca e persino dalla provincia di Pesaro-Urbino. Il nostro ringraziamento va all'amministrazione comunale di Misano, a cominciare dal sindaco Fabrizio Piccioni, per aver creduto nel progetto ed essere stata al nostro fianco nella sua realizzazione. Ringraziamo anche i cittadini di Misano, per averci sostenuto e accompagnato durante il periodo delle festività. Grazie infine anche alla Ferramenta Genghini di Morciano per il sostegno e all'agenzia Retorica di Riccione che ci ha aiutato a mettere in campo un campagna di marketing su web e social network mirata e capillare, che ha garantito una grande ritorno di immagine e accresciuto la visibilità non solo della pista ma di tutta Misano".