Sfida basket Rimini-Cento: chiuse al traffico le vie attorno al palazzetto

Attualità

Rimini

| 10:21 - 05 Gennaio 2023

Immagine di repertorio.

In occasione dell'incontro di basket RBR Rimini vs Benedetto XIV Tramec Cento, gara valevole per il campionato di basket serie A2, nella giornata di domenica 8 gennaio 2023, con inizio alle ore 18 al Palasport “Flaminio”, è stata predisposta una regolamentazione temporanea della circolazione per motivi di ordine e sicurezza pubblica, che prevede, oltre all’ordinanza di regolamentazione della circolazione mediante chiusura totale al traffico veicolare dell’intera Via Sartoni e della Via A. da Brescia, nel tratto dalla Via Gioberti alla Via Sartoni, anche la chiusura totale al traffico veicolare della Via IX Febbraio, nel tratto dalla Via Flaminia alla Via Machiavelli, eccetto per i mezzi di polizia e soccorso e residenti.



La chiusura straordinaria è prevista a partire da due ore prima dell'inizio dell’incontro di basket fino alle tre ore successive calcolate sempre dall'orario d'inizio dell'incontro.



All’interdizione della circolazione si aggiunge, a cominciare da tre ore prima dell'inizio della partita e come termine decorse tre ore dall'orario d'inizio dell'incontro, il divieto di sosta, con rimozione del mezzo, sulla Via IX Febbraio, su ambo i lati, nel tratto dalla Via Flaminia alla Via Machiavelli.