Basket Promozione, Bellaria: dopo Foiera ritorna anche Tassinari

| 21:32 - 04 Gennaio 2023

Federico Tassinari.

Dopo il botto di Natale con l’ingaggio di Charlie Foiera, arriva a distanza di pochi giorni un altro colpo, un secondo botto che nessuno si aspettava: il ritorno al Bellaria Basket di capitano Federico Tassinari.



Il giocatore con trascorsi in Seria A2 nei Crabs Rimini, è stato a Bellaria nel biennio delle meraviglie; il primo anno agli ordini di coach Radulovic con compagni di squadra importanti come German Scarone, ha portato la società Bellariese fino alle semifinali dei play off di Serie D. Il secondo anno con coach Domeniconi ha vinto i play off portando la squadra in serie C, insieme a compagni importanti come Benzi, Galassi, Mazzotti e Charlie Foiera.

Si andrà cosi a formare quella splendida coppia di assi che ha saputo infiammare il Palatenda, creando tanto entusiasmo nella società e tra i ragazzi delle giovanili.



"Il ritorno di Tasso a pochi giorni da quello di Charlie – commenta il Presidente Paolo Borghesi – è veramente una forte dose di entusiasmo. Ai due Nazionali ( ambedue parteciperanno agli Europei Over 45 con la Nazionale Italiana ndr.) spetterà un compito più difficile rispetto al gioco: dovranno saper trasmettere ai nostri giovani la loro esperienza. Crediamo che questa doppia operazione sarà un’importante momento formativo, per tutti i ragazzi che compongono la squadra. Abbiamo in prima squadra giocatori che partono dai 16 anni ed al massino arrivano a 19, ora sta a loro sfruttare quest’occasione di crescita.".



Il primo impegno di Tasso sarà il 16 gennaio a Forlì con la ripresa del campionato, insieme al suo compagno Charlie Foiera, l’esordio casalingo il 27 gennaio nel derby contro la Santar