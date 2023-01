Calcio RSM: Tre Penne-Pennarossa, Vandi: "Imperativo riscattare le ultime prestazioni"

Sport

Repubblica San Marino

| 17:33 - 04 Gennaio 2023

Il campionato sammarinese torna dopo la sosta natalizia, con il Tre Penne che scenderà in campo domenica 8 gennaio a Fiorentino contro il Pennarossa nella penultima giornata del girone d’andata.



Sosta che ai biancazzurri è servita per rifiatare e continuare a lavorare in vista della seconda parte di stagione. Tra i giocatori più utilizzati dal tecnico Stefano Ceci c’è l’esterno difensivo Paolo Vandi, che afferma: “Questo periodo senza partite ci ha aiutato a recuperare le energie, visto che dicembre è stato un mese dispendioso e con gare infrasettimanali. Abbiamo avuto tempo per poter lavorare meglio ed è importante per noi perché fisicamente siamo pronti per la partita di domenica, mentalmente sappiamo di dover ripartire subito forte perché dobbiamo cancellare le ultime prestazioni”.



La compagine di Città si è già ritrovata di fronte al Pennarossa nel corso della stagione nella doppia sfida degli ottavi di finale di Coppa Titano. “Le due partite che abbiamo affrontato a inizio stagione ci fanno capire che tipo di avversario abbiamo davanti a noi, non dobbiamo sottovalutarlo e dobbiamo affrontare la gara nel modo giusto perché per noi i tre punti sono molto importanti. In questo campionato non esistono partite semplici e con la nuova formula non possiamo permetterci di compiere passi falsi” ha sottolineato il giocatore biancazzurro.