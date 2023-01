Nuovo treno per Austria e Germania: biglietti da 28,80 euro. Grande soddisfazione dei Sindaci

Attualità

Rimini

16:04 - 04 Gennaio 2023

Il treno Nightjet di Obb.

Come annunciato ieri (3 gennaio) è in arrivo in Riviera il Nightjet. La prossima estate le famiglie e i tanti turisti in arrivo da Austria e Germania potranno viaggiare comodamente di notte, oltre che di giorno, per raggiungere le coste romagnole con un mezzo di trasporto sostenibile, oltre che economico, evitando le fastidiose code estive in autostrada. Le nuove tratte del treno operate da ÖBB (Österreichische Bundesbahnen), in collaborazione con Trenitalia, saranno attive dal 10 giugno al 9 settembre 2023, con partenze da Vienna e Monaco (rispettivamente alle ore 19:18 e alle ore 20:09), per arrivare a Rimini, Riccione e Cattolica al mattino presto.



Biglietti a partire da Euro 28,80. Salgono quindi complessivamente a tre i collegamenti diretti tra Austria, Germania e la Riviera: in aggiunta al giornaliero diurno Monaco-Rimini (con tappa a Cesena), a partire dal 25 maggio fino al 9 settembre, due nuove tratte notturne da Vienna e Monaco. Sul sito della ÖBB dedicato alla linea notturna Nightjet è già possibile acquistare i biglietti: https://www.nightjet.com

Sul sito della Deutsche Bahn si può invece prenotare il treno Monaco-Rimini diretto, sempre giornaliero, in partenza al mattino alle ore 9:34 con arrivo alle 17:33 a Rimini (e tappa a Cesena): https://www.bahn.de



«I segnali dai mercati di lingua tedesca per la prossima stagione estiva sono molto incoraggianti – dichiara l’Assessore regionale al Turismo Andrea Corsini - e con Apt Emilia-Romagna e Visit Romagna stiamo lavorando per potenziare al massimo le attività promozionali. La collaborazione con le ferrovie tedesche ed austriache, già avviata da tempo, verrà ottimizzata per promuovere i nuovi collegamenti 2023. La nuova campagna promozionale TV della Riviera in Germania partirà il 10 gennaio, e nei prossimi mesi saremo presenti nelle fiere CMT Stoccarda, Free Monaco e ITB Berlino con gli operatori turistici delle Destinazioni Turistiche».



Grande soddisfazione per i Comuni della Costa. Le parole del Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad: «Stiamo seminando bene e dopo il biennio nero pandemico, già nel 2022 abbiamo raccolto i frutti del lavoro di promozione sul turismo estero, portato avanti da Regione, APT, Visit Romagna e Comuni. I numeri dunque già raccontano di una forte ripresa sul mercato tedesco e austriaco; numeri che pianifichiamo di incrementare in maniera sensibile grazie alla conferma di alcune strategie promozionali vincenti, che verranno affiancate da suggestive novità. Nighjet è la prima. Straordinaria perchè efficace e semplice nel servizio che propone (prendi il treno la sera, arrivi già al mattino in Riviera per il bagno al mare) e suggestiva e perfino poetica nel racconto. Se c'è un mezzo ad alta sostenibilità, motore di relazione tra persone e legato sentimentalmente all'idea romantica di vacanza, quello è proprio il treno. Poterci salire su la sera ne amplia l'aurea poetica e la godibilità piena del servizio».



«Siamo molto soddisfatti per questa importante opportunità per tutta la nostra riviera – dichiara la Sindaca di Riccione, Daniela Angelini – La fermata a Riccione per i tedeschi sarà un piacevole “ritorno” per la nostra città. Con la Germania abbiamo un legame di amicizia che arriva da lontano, da quell’8 giugno 1964 quando Riccione fu colpita dal fortunale e che aveva visto tanti turisti aiutare a ripulire la spiaggia. Riportare i turisti provenienti da Germania e Austria è un obiettivo al quale teniamo molto. Sarà importante promuovere insieme oltre alla vacanza al mare, anche le opportunità che offriamo per cicloturisti e ciclisti di tutte le tipologie con il segmento bike hotels e per famiglie con i family hotels. Fondamentale, inoltre, la promozione che metteremo in campo con una campagna destinata a far arrivare i turisti in riviera».



«Apprezziamo la novità del Nightjet annunciata da ÖBB. L'opportunità del collegamento ferroviario, anche in giornata, con Monaco di Baviera, Salisburgo e Vienna, amplia l'offerta per la prossima stagione turistica e si apre al mercato dei paesi di lingua tedesca – aggiunge la Sindaca di Cattolica, Franca Foronchi – L'accoglienza, di cui la Riviera è regina, significa anche mettere in condizione i nostri turisti di raggiungere velocemente le nostre città. In questo senso la messa a sistema del trasporto pubblico del territorio è un passaggio chiave. Puntare sull'aeroporto di Rimini e sul prossimo prolungamento del tracciato del TRC, che consentirebbe uno spostamento più rapido verso Cattolica, non solo come meta estiva ma anche quale "porta della Valconca" e dello splendido entroterra che l’abbraccia. Fare sistema in ambito turistico è strategico e grazie a Vistillas Romagna e alla Regione Emilia Romagna stiamo lavorando per raggiungere appieno questo obiettivo: visitare la Romagna».