Calcio Eccellenza: Tropical Coriano, con la Savignanese finisce 1-1

Sport

Rimini

| 16:46 - 08 Gennaio 2023



Tropical Coriano - Savignanese 1-1



TROPICAL CORIANO: Bianchini, Perazzini, Ceccarelli, Vagnarelli, Bartolucci, Anastasi, Mularoni (40' st Rossi), Enchisi, Protino (35' swt Tamagnini), Scarponi (15' st Carrer), Bartoli. A disp. Leardini, Donati, Luvisi, Guidi, Marmo, Tomassini. All. Scardovi.

SAVIGNANESE: Fusconi, Zoffoli (25' st Mazza), Mazzarini, Lambertini (22' st Cassani), Malo, Onofri, Nicolini (43' st Dhamo), Tola, Pacchioni, Vitalino (22' st Farabegoli), Sberlati (22' st Battistini). A disp. Papi, Paganelli, Sbrighi, Franchini. All. Montanari.



ARBITRO: Cacchi di Cesena.

RETI: 3' st Perazzini, 38' st rig. Pacchioni.

AMMONITI: Enchisi, Mularoni, Vitalino.

ESPULSI: 40' st Cassani.

NOTE: recupero 5' st.



Le principali azioni della gara



PRIMO TEMPO



19' Enchisi da fuori area scarica un destro potente, Fusconi vola e salva sopra la traversa

30' Angolo Savignanese, la palla arriva sul secondo palo a Lambertini, colpo di testa centrale, Bianchini blocca

34' Scarponi assiste il taglio di Protino che dal vertice sinistro prova ad incrociare di mancino, Fusconi respinge in corner in uscita

45' Piattone di Malo da dentro l'area su passaggio di Mazzarini, Bianchini in corner senza correre rischi



SECONDO TEMPO



1' Scarponi da sinistra taglia verso il centro, vede sul palo lungo l'inserimento di Mularoni che di testa, a due passi da Fusconi, spreca malamente un'ottima occasione

3' Tropical in vantaggio: corner da sinistra di Scarponi, sul secondo palo Perazzini viene dimenticato dalla difesa ospite e con un facile tap-in porta avanti i suoi

4' Protino riceve palla dal limite destro, si sistema la sfera sul sinistro, tiro tagliato, palla alta sul secondo palo

33' Dhamo riceve palla da sinistra e calcia di piatto, palla alta di poco

35' Traversa di Tola dal vertice sinistro dell'area di rigore, Bianchini è battuto, la sfera incoccia sul montante e torna in campo

36' Rigore per la Savignanese: Vagnarelli dentro l'area invece che allontanare la sfera la trattiene, da dietro Nicolini nel tentativo di recuperarla lo anticipa e guadagna il penalty

38' Pacchioni trasforma dagli 11 metri: 1 a 1

39' La Savignanese ha una ghiottissima occasione addirittura per portarsi in vantaggio, ma a due passi da Bianchini il neo entrato Farabegoli non riesce a fare di meglio che calciare addosso al portiere: occasione clamorosa

44' Corner da sinistra, Bianchini si fa anticipare da Pacchioni, colpo di testa di poco fuori