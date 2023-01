Calcio Eccellenza: Pietracuta si salva a Castenaso grazie a Zannoni (1-1)

Sport

Pietracuta di San Leo

| 17:10 - 08 Gennaio 2023



Castenaso - Pietracuta 1-1



CASTENASO: Aversa, Grassi, Monducci, Canova, Veronese, Greco, Ghiselli, Colli (16' st Marchesi), Jammeh, Magliozzi (31' st Spiezia), Raspadori. A disp. Galletti, Bruni, D'Errico, Verri, Colussi, Sulis, Gabrielli. All. Gelli.

PIETRACUTA: Amici, Fabbri Fed., Stavola, Fabbri Fra., Lessi, Masini, Contadini, Faeti (15' st Bellavista), Fratti, Louati (30' st Tosi), Evaristi (25' st Zannoni). A disp. Balducci, Cobo, Giacobbi, Giannini, Pasolini, Galli. All. Fregnani.



ARBITRO: Noce di Genova.

RETI: 1' st Jammeh, 33' st Zannoni.

AMMONITI: Veronese, Faeti, Evaristi.



CASTENASO Il Pietracuta inizia il 2023 con un pari sul campo del Castenaso. La gara fatica a decollare, ma il finale della prima frazione è da cardiopalmo. Al 35' ripartenza di Contadini, tiro da posizione favorevole murato dalla difesa. Risponde il Castenaso con un tiro di Magliozzi respinto dalla traversa. Al 40' corner di Evaristi, colpo di testa di Federico Fabbri respinto sulla linea. Al 45' ancora ripartenza di Faeti, dopo una palla intercettata a centrocampo, l'esterno viene chiuso in corner. A inizio ripresa Castenaso in vantaggio: la squadra ospite sbaglia un disimpegno, sul retropassaggio al portiere si avventa Jammeh che vince il rimpallo e infila a porta vuota. Il Pietracuta subisce il colpo, ma al 65' Contadini suona la carica impegnando Aversa alla respinta, con Fratti anticipato al momento del tap-in. A dare la svolta è Bellavista, che sfiora il gol da fuori area, poi al 77' l'ex Bellaria affonda in progressione e dal fondo serve all'indietro Zannoni, che stoppa e batte Aversa. Nei minuti finali le due squadre provano a vincere: Amici vola sulla punizione di Canova, Aversa devia il tiro da fuori area di Tosi.