DIRETTA TESTUALE Calcio C Rimini - Virtus Entella 0-1

Sport

Rimini

| 15:10 - 14 Gennaio 2023



Rimini - Virtus Entella 0-1



RIMINI (4-3-1-2): Galeotti -Tofanari, Pietrangeli, Allievi, Haveri - Delcarro, Pasa, Tonelli - Gabbianelli - Rossetti, Santini.

In panchina: Zaccagno, Laverone, Gigli, Panelli, Regini, Acquistapace, Biondi, De Rinaldis, Tanasa, Rosso, Accursi, Piscitella, Sereni, Mencagli.

All. Gaburro.

V. ENTELLA (3-4-1-2): De Lucia - Parodi, Pellizzer, Chiosa - Zappella, Corbari, Rada, Barlocco - Ramirez - Zamparo, Merkaj.

In panchina: Borra, Paroni; Giammaresi, Reali, Sadiki, Favale; Dessena, Tascone, Paolucci, Siatounis; Meazzi, Morosini, Faggioli.

All. Volpe.



ARBITRO: Di Marco di Ciampino.

RETI: 18' Merkaj

AMMONITI: Chiosa.

ESPULSI:

NOTE:



Inizio gara ore 14.30



Mister Gaburro sceglie il 4-3-1-2: l'assenza di Vano, squalificato, lancia Mattia Rossetti dal primo minuto. A centrocampo si rivede Tonelli, con Matteo Rossetti squalificato. In difesa torna dal primo minuto Pietrangeli, preferito a Panelli.



Nell'Entella Volpe rilancia Gaston Ramirez dal primo minuti, fuori Meazzi.



PARTITI! Rimini in maglia biancorossa, con calzoncini e calzettoni rossi, Entella in completo nero con inserti bianco-celeste.



2' SANTINI! Subito pericoloso l'attaccante che scatta in solitaria, entra in area, defilato sulla sinistra, e si allarga leggermente trovando lo spazio per il tiro mancino. Bravo Santini a cercare il secondo palo, la palla termina a lato.



5' Primo corner della partita, lo batterà il Rimini, che ha iniziato in maniera molto brillante. Battuta corta di Gabbianelli per Tonelli che pennella sul secondo palo, sponda di Allievi, il successivo tiro da fuori area di Pasa viene rimpallato.



8' PALO ENTELLA! La squadra ligure dimostra il proprio potenziale offensivo, Zamparo spalle alla porta fa sponda di testa per Merkaj che controlla e calcia da posizione favorevole di sinistro. Galeotti battuto, palla respinta dal palo alla sua sinistra.



18' GOL ENTELLA Incursione di Zamparo, l'ex di turno entra in area sulla sinistra e pennella un cross morbido che Tonelli respinge corto, palla al limite dell'area, Ramirez la gira in area per Merkaj, che vince un rimpallo con Allievi e calcia di precisione, battendo imparabilmente Galeotti. Era stato lo stesso Merkaj a iniziare l'azione, servendo Zamparo. Per l'attaccante è il sesto gol stagionale, il terzo consecutivo.



26' ROSSETTI! Delcarro pennella con il destro in area, Rossetti di testa non riesce a dar forza alla conclusione, bloccata dal portiere De Lucia. Squillo del Rimini in un momento della gara che sembrava favorevole alla squadra ospite.



27' Allievi anticipa di testa Merkaj, primo corner per l'Entella. Battuta insidiosa di Ramirez, Merkaj stacca di testa, palla di poco a lato. Che brivido per Galeotti.



30' Il Rimini, trascinato da Delcarro, alza nuovamente i ritmi, ma l'Entella si difende bene. Il secondo angolo della partita a favore dei biancorossi non ha esito.



32' Ancora Entella pericolosa con Merkaj che dalla destra crossa rasoterra per Corbari a rimorchio, ma il centrocampista non riesce a deviare, facendo involontariamente velo. Nessun compagno ne approfitta.



37' Secondo corner per l'Entella, palla all'altezza del primo palo, Merkaj cerca la porta con un acrobatico colpo di tacco. Palla fuori.



FINE PRIMO TEMPO È un Rimini discreto, ma l'Entella, che pure ha fatto vedere il gioco a sprazzi, si sta dimostrando squadra dalle individualità superiori. Tra i biancorossi bene Delcarro, non brillante invece la prestazione di Gabbianelli.



RIPARTITI!