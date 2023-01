Calcio C, Rimini: in arrivo l'attaccante Mattia Rossetti. Si aspetta l'annuncio

Sport

Rimini

| 13:17 - 04 Gennaio 2023

Mattia Rossetti.



A Piacenza in mattinata è andato in sede e ha salutato tutti ed è salito in auto destinazione Rimini. In giornata o al più tardi giovedi firmerà il contratto (fino al 2024 o 2025?) e si sottoporrà alle visite mediche dopo di che verrà annunciato.

E' cosa fatta – almeno così riferiscono fonti bene informate del club emiliano - l'ingaggio dell'attaccante del Piacenza Mattia Rossetti, classe 1996, (16 presenze e tre gol in campionato più uno in Coppa Italia), campano di origine. Un nome che da qualche giorno circola con insistenza nei boatos di mercato della serie C.



Rossetti è cresciuto nel settore giovanile del Catania. Dopo l’esordio nei professionisti in Serie B con la squadra siciliana, ha vestito le maglie di Racing Club Roma, Vibonese, Sicula Leonzio, Messina e Acireale. Nelle ultime due stagioni, disputate con il Campobasso, ha conquistato prima la promozione in Serie C e nello scorso campionato, nel girone C (33 partite con 8 reti).



Al Piacenza Rossetti non si è integrato al meglio e con l'arrivo di Plescia dalla Carrarese, sarebbe scivolato nelle gerarchie del tecnico al quarto posto (gli altri attaccanti sono Morra e Cesarini). Più punta esterna che centrale, è un attaccante (anche) di movimento che andrebbe nel tridente di Gaburro.