Pennabilli, proclamato lutto cittadino per funerali di Benedetto XVI

| 13:01 - 04 Gennaio 2023

Papa Benedetto XVI durante la visita a Pennabilli con Lorenzo Valenti, all'epoca sindaco FACEBOOK..



Il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini ha proclamato il lutto cittadino per la scomparsa di Papa Benedetto XVI, che il 19 giugno 2011 scelse la cittadina dell'entroterra riminese come luogo per la sua visita pastorale. Domani (giovedì 5 gennaio), in occasione delle esequie solenni dell'ex Pontefice, le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz'asta. Inoltre sarà indetto un minuto di silenzio dalle 10, l'orario in cui inizieranno le esequie. Per tutta la durata, "sono vietate attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastino con il carattere luttuoso della cerimonia e il decoro urbano".



I cittadini sono inoltre invitati a manifestare "il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune".