Volley B, PromoPharma in cerca di un’altra vittoria in chiave salvezza

Repubblica San Marino

| 12:25 - 04 Gennaio 2023

Il coach Stefano Mascetti.



Dopo la bella vittoria interna contro la Pietro Pezzi Ravenna, la PromoPharma San Marino vuole approfittare del nuovo turno casalingo per ripetersi contro la Kerakoll Sassuolo di coach Alberto Di Mattia. Impresa non semplicissima vista la classifica e la forza degli avversari.

“Il Sassuolo è una squadra tosta, senza problemi di classifica e con giocatori di grande esperienza per la categoria – analizza Stefano Mascetti, coach della PromoPharma. – E’ la classica squadra equilibrata che magari perde con squadre più forti sulla carta ma difficilmente lascia punti a quelle di minor rango. Noi ci proveremo e cercheremo, come sempre, di fare la partita e imporre il nostro ritmo. Va detto che le bande Kiva e Ricci hanno ripreso ad allenarsi solo all’inizio di questa settimana. E che si torna in campo dopo tre settimane di stop e quindi un po’ di incognite ci sono”.



Arbitrano Vieri Santin (1°) e Marianna Santoniccolo (2°).



Classifica. Gabbiano Mantova 33, Arredopark DualCaselle 23, Querzoli Forlì 23, Kema Asola 20, Kerakoll Sassuolo 18, Volley Montichiari 18, Sab Group Rubicone 17, Ama San Martino in Rio 16, Planet Group Spezzanese 14, Viadana Volley 14, PromoPharma 11, Pietro Pezzi Ravenna 11, Kioene Padova 7, Pluvitec Legnago 6.



Prossima partita. Volley Montichiari - PromoPharma. Sabato 14 gennaio ore 21 a Montichiari.