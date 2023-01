Bonus affitto in arrivo per 38 famiglie di Coriano con il Fondo regionale per il 2022 L'importo massimo di contributo concedibile ammonta ad un massimo di 1500 euro pari a tre mensilità d'affitto

Attualità Coriano | 11:40 - 04 Gennaio 2023 Ingresso del Municipio di Coriano. Sostegno alle abitazioni in affitto, il Comune di Coriano con un contributo regionale di oltre 54.000 euro soddisfa 38 domande di cittadini che hanno presentato richiesta e partecipato per l'anno 2022 all'avviso pubblico della Regione Emilia Romagna nell'ambito dei Comuni del distretto Riccione, a sud della provincia di Rimini.



Dei 38 beneficiari del contributo residenti a Coriano, 37 hanno presentato domanda nella graduatoria distrettuale 1 rivolta a nuclei familiari con ISEE fino a 17.154 euro. Mentre una famiglia è rientrata nella graduatoria 2 con ISEE fino a 35.000 euro e un calo del reddito Irpef superiore al 25% rispetto a quanto dichiarato nel 2021. L'importo di contributo concedibile ammonta ad un massimo di 1500 euro pari a tre mensilità d'affitto.

Le graduatorie sono di ambito distrettuale, si rende comunque noto che i dettagli delle graduatorie per il Comune di Coriano saranno pubblicati nei prossimi giorni nel sito istituzionale del Comune.







