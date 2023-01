Cinema, 'Una voce fuori dal coro' in prima visione al Tiberio di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:34 - 04 Gennaio 2023

Una scena del film.

Al Cinema Tiberio di Rimini dal 5 all'8 gennaio 2023 è in cartellone il film, in prima visione, Una voce fuori dal coro di Yohan Manca con Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah, Sofian Khammes e Olga Milshtein.



Nour ha quattordici anni ed è l'ultimo di quattro fratelli, tutti più grandi di lui e dalle personalità focose, irascibili, mutevoli. I quattro sono abituati a fare famiglia tra loro, da quando il padre è morto e la madre è in coma. I fratelli più grandi si arrangiano tra vari lavoretti, e con l'inizio dell'estate anche Nour viene coinvolto per contribuire all'economia familiare e alla cura della madre malata. Ma un giorno incontra Sarah, un'insegnante di canto che lo coinvolge nel suo corso. Per Nour è l'occasione di scoprire una passione innata che gli viene dai genitori, e per aprirsi a un mondo diverso da quello in cui è cresciuto.

L'opera e il canto di Pavarotti rappresentano la chiave di crescita per un adolescente intrappolato in un contesto difficile, ben evocato dal vivido affresco familiare di un regista francese all'esordio.

Yohan Manca adatta per lo schermo del materiale teatrale, tradendo però la dimensione da palcoscenico e privilegiando invece le riprese in esterna, curiose e sempre in movimento come ben si addice all'estate delle "grandes vacances" che sta per iniziare. Il contesto è quello di Sète, cittadina francese della Costa azzurra dal famoso porto e dall'anima vacanziera.







Il film è in programma giovedì 5 gennaio (ore 21, film in versione originale francese con sottotitoli in italiano), venerdì 6 gennaio (ore 17 ed ore 21), sabato 7 gennaio (ore 17 ed ore 21) e domenica 8 gennaio (ore 21).