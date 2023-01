Riccione diventa il regno dell’urban dance, al via Mc Hip Hop Contest

Eventi

Riccione

| 10:04 - 04 Gennaio 2023

Alcune delle crew partecipanti.

In arrivo a Riccione il popolo dell’urban dance, 111 crew di ballerini si danno appuntamento al Palazzo dei Congressi per vivere la ventisettesima edizione dell’Mc Hip Hop Contest.



Dal 5 all’8 gennaio 2023 torna il più grande evento live dedicato all’urban dance, una non stop di lezioni, contest, battle e spettacoli con uno straordinario team internazionale composto da trentaquattro coreografi, docenti e ballerini che mettono il loro talento a disposizione degli street dancers provenienti da tutt’Italia.



L’Mc Hip Hop Contest, organizzato da Idea s.r.l/Cruisin’, con il Patrocino del Comune di Riccione, la collaborazione di Costa Hotels e di Federalberghi Riccione, si conferma un’esperienza unica di studio e di crescita per tutti i ballerini e presenta numerosi appuntamenti aperti a tutto il pubblico riccionese.



Il 5 gennaio dalle 12.30 i riflettori si accendono sul Crew Contest, la sfida che vede esibirsi crew di ballerini provenienti da tutt’Italia.



Per la prima volta nella storia dell’evento in programma anche la categoria Heels: la danza sui tacchi, tendenza che sta dilagando in tutto il mondo che aprirà la serata.

Per chi ama gli anni ’80, un decennio di grande innovazione ed ecletticità dal punto di vista musicale, l’appuntamento è dalle ore 21.30 al Palazzo dei Congressi con “BACK TO THE 80’S” un party con il video-dJ Mauro Forbicini (dj Maurino) tutto dedicato agli anni ’80 (ingresso gratuito).



Tutto esaurito per lo spettacolo in programma al Palazzo del Turismo il 5 gennaio alle ore 21.00 “URBAN THEATRE ACADEMY” con i ballerini di tre prestigiose accademie di formazione: Brancaccio Danza Junior Company, DanceHaus Hip Hop Department e KC Academy.

Grande successo (posti esauriti) anche per lo spettacolo del 6 gennaio “SUITE” Club Alieno con coreografie di Eleonora Gennari e Valeria Fiorini, il cui ricavato sarà devoluto a favore della Cooperativa Cuore21.



Venerdì 6 gennaio dalle ore 15.00 appuntamento con lo SPECIAL ONE battles freestyle (1vs1) che rappresentano la vera energia e lo spirito delle danze urban. Dalle ore 17.00 anche la Befana balla a ritmo di hip hop, Cruisin’ in collaborazione con il Consorzio d’Area di Viale Ceccarini, anima il centro di Riccione con performance di hip hop e breakdance.



I contest dell’evento saranno trasmessi in diretta streaming sul canale You Tube “Cruisin’ Arts”