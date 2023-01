Bellaria Igea Marina, al Teatro Astra arriva l'attrice Chiara Francini

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 09:51 - 04 Gennaio 2023

Chiara Francini.

Sul palcoscenico del Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina domenica 8 gennaio (ore 21) l’attrice Chiara Francini, volto noto anche al pubblico cinematografico e televisivo, arriva con il suo ultimo lavoro teatrale Una Ragazza come io, di cui è autrice insieme a Nicola Borghesi. Un frizzante monologo che unisce comicità e intrattenimento tra citazioni, remake, gag e sapiente umorismo. Un piccolo gran varietà, con musica ed effetti speciali.



Una Ragazza come io è un One Woman Show in cui Chiara Francini ripercorre la sua vita che comincia nella pace del liquido amniotico e, come in un cerchio, si chiude con la visione di una possibile maternità. La sua vita è unica eppure così simile a quella di tanti altri: la provincia italiana, le case popolari, i genitori sempre al lavoro, l’affetto dei nonni, un mondo di cortili, di finestre che danno sulla vita vera, l’infanzia, l’adolescenza, l’approdo in un liceo della buona borghesia dove la diversità di una ragazza di paese è netta, fino al desiderio odierno combattuto e vivissimo di voler diventare mamma.



Chiara Francini racconterà al pubblico bellariese cosa significhi per lei essere una donna oggi e lo farà in modo rivoluzionario: dicendo la verità.



Prossimi appuntamenti del Cinema Teatro Astra: domenica 15 gennaio ore 17.00 per la rassegna Famiglie a Teatro il Teatro disegnato di Gek Tessaro con “Libero zoo” - Sabato 21 gennaio 2023 - ore 21 “Le sorelle Robespierre” Con Alessandro Fullin e Simone Faraon.