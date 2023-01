Calcio C, aperta la prevendita dei biglietti per il derby Cesena-Rimini

Sport

Rimini

| 17:50 - 03 Gennaio 2023







Il Rimini F.C. comunica che già da martedì i tifosi biancorossi possono acquistare i biglietti per il derby di campionato, in programma domenica 8 gennaio all’Orogel Stadium Dino Manuzzi con inizio alle 14,30.



In base alla determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive i residenti nella provincia di Rimini potranno accedere solo al settore ospiti (Curva Ferrovia), i cui tagliandi resteranno in vendita fino alle ore 19 di sabato 7 gennaio al costo unico di € 14 maggiorato di 2 euro di diritti di commissione. L’ingresso sarà gratuito per bambini fino a 3 anni non compiuti senza però diritto al posto a sedere.



I tagliandi saranno disponibili SOLO IN PREVENDITA SUL CIRCUITO VIVATICKET E ONLINE SUL SITO VIVATICKET.IT mentre nel giorno di gara le biglietterie del settore ospiti resteranno chiuse.



Ecco l’elenco dei RIVENDITORI AUTORIZZATI :



Tabaccheria Pruccoli

Viale Vespucci, 69 ang. Viale Cormons Rimini (RN)

tel: +39 0541 51917: sarà aperto tutti i giorni, Epifania compresa, dalle 6 alle 19.30



Visit Rimini c/o Ufficio Turistico Stazione

Piazzale Cesare Battisti, 1 Rimini (RN)

tel: +39 0541 51331



Tabaccheria Romani

via Popilia, 5 Rimini (RN)

tel: +39 0541 742702



Millenium Bar Tabaccheria

via Carlo Porta, 44 Rimini (RN)

tel: +39 0541 384109



SantarcangeloEventi

Via Pascoli, 22 Santarcangelo di Romagna (RN)

tel: +39 0541 622318 – 623818 fax: +39 0541 329785



Tabaccheria della Piazza

Via Molari, 10 Santarcangelo di Romagna (RN)

tel: +39 0541 625407



Free Shop c/o Centro Comm.le Atlante

Via Tre Settembre,17 Dogana – Repubblica di San Marino (RN)

tel: 0549 905767



Caffetteria Mazzini

via Mazzini, 7 Cattolica (RN)

tel: +39 0541 967041