La Befana arriva a Misano: la "vecchia signora" distribuisce regali ai bambini

Misano Adriatico

| 15:42 - 03 Gennaio 2023

La Befana arriva a Misano Adriatico.

Come da tradizione Misano Adriatico celebra l'Epifania con la Festa della Befana. Venerdì 6 gennaio, dalle ore 15:00, piazza della Repubblica sarà teatro di spettacoli, degustazioni e distribuzione di doni.

Saranno due le Befane che, in compagnia di Babbo Natale, distribuiranno i regali a tutti i bambini, fino ai 10 anni, residenti a Misano Adriatico. Per ritirare il proprio dono bisognerà presentare la cartolina ricevuta a scuola, oppure verificare la presenza del proprio nome in elenco.

Gli artisti di strada Otto Il Bassotto e Gambeinspalla Teatro proporranno gli spettacoli "Faccia di Gomma" e "Sogni".

L'associazione AVIS di Misano farà assaggiare il panettone a tutti i presenti, ci saranno bevande calde e un mercatino artigianale. Sarà inoltre possibile pattinare sulla pista di ghiaccio, attiva fino all'8 di gennaio.

L'attesa della "vecchia signora" sarà scandita anche dagli appuntamenti nelle frazioni. Giovedì 5 gennaio alle 16:00, nella casina del Comitato di Misano Monte, si terrà la Tombola della Befana per i bambini, con merenda per grandi e piccoli. Tombola anche a Scacciano, dove alle 20:30, nel centro di quartiere, ci sarà l'evento "Aspettando la Befana" con dolci tipici del periodo, cioccolata calda e vin brulé.