Coriano: pronti ad entrare in funzione telelaser, etilometro e radio veicolare

| 12:14 - 03 Gennaio 2023

Il contrasto all’eccesso di velocità e alla assunzione di sostanze alcoliche sono gli obiettivi messi al centro della azione amministrativa del comune di Coriano sul fronte della sicurezza stradale. 155 chilometri di rete viaria, di cui 120 comunale, che necessitano di controlli sempre agili e veloci. Per questo motivo è al vaglio della amministrazione l’assegnazione alla Polizia Locale di tre nuovi dispositivi a garanzia di un presidio sul territorio che serva innanzitutto da deterrente ai comportamenti scorretti alla guida.



Un telelaser portatile in grado di effettuare una rilevazione istantanea della velocità fino a 400 metri. Strumento versatile che, in soli 5 secondi, dall’assetto di trasporto passa all’assetto di funzionamento permettendo di spostarsi velocemente e in varie posizioni sul territorio senza installazioni fisse ed operando anche in autonomia.



Oltre al telelaser, sono previsti l’acquisto di un etilometro e di una radio veicolare. “La nostra primaria attenzione - spiega l’amministrazione - è la sicurezza stradale e la tutela delle persone, di chi è alla guida e di chi potrebbe trovarsi, come spesso accade, coinvolto in un incidente stradale non dipendente dalla propria volontà ma da altre persone che hanno esagerato con l’alcol o non hanno rispettato i limiti di velocità. Con questi strumenti, pronti all’uso e precisi nell’individuare i trasgressori, verrà garantita maggiore sicurezza, soprattutto nei tratti più sensibili della rete comunale.



L’obiettivo del potenziamento dei controlli non è quello di incrementare le casse del Comune ma di intervenire in maniera concreta e certa sulla sicurezza stradale. Un tema per cui non va mai abbassata la guardia ma che, al contrario, necessita di prevenzione e provvedimenti certi”.