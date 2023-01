Basket B2 femminile, Garaffoni dalla Ren-Auto alla Virtus Academy Benevento

Sport

Rimini

| 11:55 - 03 Gennaio 2023

Laura Garaffoni.

Rimini Happy Basket comunica che l'atleta Laura Garaffoni ha esercitato, per motivi personali, secondo l'opzione prevista dal contratto, la clausola di uscita al termine della prima fase e pertanto non è più una giocatrice della Ren-Auto di Serie B.

La scelta è stata serenamente condivisa con lo staff di Happy Basket che ha accolto la richiesta di Garaffoni di provare una nuova esperienza.

A Laura, che nel frattempo ha raggiunto un accordo per giocare nella Serie B campana con la Virtus Academy Benevento, auguriamo le migliori fortune umane e sportive.