Anche a Rimini e Cattolica si potrà noleggiare il monopattino con il Telepass

| 09:46 - 03 Gennaio 2023

Immagine di repertorio.

Usare il Telepass per noleggiare i monopattini. Anche a Rimini e Cattolica sarà possibile grazie alla sinergia tra Telepass e Bit Mobility, operatore di micromobilità, presente in 24 città italiane tra cui appunto Rimini e Cattolica. Il noleggio dei monopattini, delle bici e degli scooter elettrici Bit Mobility è possibile da oggi in queste città attraverso l’app Telepass, in aggiunta alla app Bit Mobility.

A partire da oggi, per noleggiare un veicolo Bit Mobility sarà sufficiente essere cliente Telepass, entrare nell’applicazione mobile gratuita Telepass - scaricabile su smartphone Android e iOS -, localizzare il mezzo più vicino e sbloccarlo. Gli utenti potranno circolare liberamente all’interno dell’area operativa Bit Mobility della città, facilmente riconoscibile dalla mappa in-app, lasciando i mezzi a fine corsa in aree che non intralcino il traffico stradale o parcheggiando senza costi in tutti gli spazi delimitati da strisce bianche o blu.

Le città nelle quali il servizio di Bit Mobility è attivo sono: Bari, Bergamo, Firenze, La Spezia, Lecce, Novara, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Pisa, Pescara, Prato, Taranto, Trento, Venezia, Verona, Brindisi, Francavilla, Quartu Sant’Elena, Ragusa, Cattolica, Reggio Calabria, Rimini.