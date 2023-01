Riccione, proposta di matrimonio durante la prima del film di De Luigi: il video sul maxi schermo

Attualità

| 07:00 - 03 Gennaio 2023

Le chiede di sposarsi in una sala gremita al Cinepalace: Valerio Tullio, riccionese, ha approfittato della prima del film di Fabio De Luigi “Tre di Troppo”, in programma nelle sale Giometti di Riccione il primo dell’anno, alla presenza dell’attore santarcangiolese. Complice il patron Massimiliano Giometti che, prima della proiezione del film e dopo i trailer, ha mandato in onda un video ideato e montato da Valerio mentre, accanto a lui, in sala, c’era la sua compagna Gloria: la richiesta, spettatori emozionati e arriva il sì.



“Un anno che mi ha fatto riflettere: era necessario”



Per i riccionesi è stato un anno duro, di perdite importanti, che forse hanno portato Valerio, da quattro anni insieme a Gloria, a concretizzare una unione, che li fortifica, che unisce e completa. “Quello che mi ha spinto a chiederle di sposarla è stato il dolore per le grandi perdite che ci hanno funestato quest’anno – spiega Valerio – ho fatto solo funerali quest’anno, è ora del matrimonio”.



La sorpresa



Valerio e Gloria sono insieme da quattro anni e, quest’ultima, pur “punzecchiandolo” spesso, non si aspettava il clamore della proposta. “Volevo farlo sotto le feste – dice Valerio – amo il cinema, ma abbiamo dei gusti un po’ diversi. Su poche cose ci prendiamo, ma su De Luigi sì, ecco che abbiamo deciso di partecipare alla prima del film. La complicità di amici e la disponibilità di Massimiliano Giometti hanno reso possibile un evento unico. Ho girato un video di una trentina di secondi che è stato proiettato dopo la presentazione del film con l'attore protagonista sul palco, e dopo i trailer: Gloria credeva che fosse l’inizio del film. Alla fine, mi sono inginocchiato con l’anello. Non si era resa conto di nulla e non se lo aspettava. Dopo c’è stato anche un bel coinvolgimento del pubblico” conclude Valerio. Il video è stato immortalato dagli amici in sala per una serata magica per Gloria, Valerio e chi ha assistito alla bella e insolita proposta di matrimonio.



