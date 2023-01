Auto passa col rosso sulla Consolare Rimini San Marino, ferita una donna

Cronaca

Coriano

| 17:28 - 02 Gennaio 2023

La Skoda dopo l'impatto.

Un incidente si è verificato lungo la S.S. Consolare Rimini San Marino. All'altezza di un semaforo si sono scontrate quasi frontalmente due automobili. Una delle due vetture, una volkswagen Passat e una Skoda non ha rispettato il semaforo rosso provocando l’incidente. E' successo questa mattina (2 gennaio) intorno alle 9 in località Cerasolo Ausa. Sulla dinamica proseguono gli accertamenti della polizia stradale di Riccione intervenuta per i rilievi del sinistro. A bordo della Skoda viaggiava una donna, che nell'impatto è rimasta ferita. Sul posto è intervenuta un'ambulanza infermierizzata che ha trasportato la paziente all'ospedale di Rimini in codice giallo.