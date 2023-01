Calcio C, per l'Entella a centrocampo il 2002 Antonis Siatounis

Sport

Rimini

| 17:17 - 02 Gennaio 2023

Antonis Siatounis (foto Entella Chiavari).

Si è aperto il mercato dei professionisti. La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Monza per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Antonis Siatounis (nato a Ilion in Grecia il 26/08/2002).

Il mediano arriva in prestito dal Monza dove in questa stagione non ha mai giocato tra Serie A e Coppa Italia, nella scorsa stagione ha collezionato due presenze in Serie B dopo aver militato per due anni nelle giovanili della Sampdoria dal 2019 al 2021.



La Torres comunica di aver ceduto a titolo definitivo il centrocampista romeno Sergiu Suciu al Trento.



La Recanatese si è assicurata Giuseppe Guadagni, esterno offensivo classe 2001 proveniente dall’Avellino. Nato a Brusciano il 26 novembre 2001, è cresciuto nel settore giovanile della Paganese attirando le attenzioni del Napoli. Entra nell’organico dell’Under 17 dei partenopei dove totalizza 7 gol in 25 presenze. Dopo la parentesi con le giovanili azzurre torna alla Paganese in Serie C collezionando 77 presenze e 12 gol. In questa prima parte di stagione ha giocato nell’Avellino.