Tennis, entra nel vivo il Galimberti Academy Junior Trophy

| 16:18 - 02 Gennaio 2023

Entra nella fase tecnicamente più interessante, dopo lo stop per Capodanno, il “Galimberti Tennis Academy Junior Trophy”, nuovo torneo nazionale giovanile per le categorie Under 10-12-14, maschile e femminile, in pieno svolgimento fino a domenica 8 gennaio sui campi del Queen’s Club di Cattolica dove si sono dati appuntamento in totale 106 iscritti (giudice arbitro Paolo Calbi, direttore di gara Nazario Boni).



Dopo gli appuntamenti andati in scena subito dopo Ferragosto e a metà settembre, il team guidato dall’ex davisman azzurro rilancia sul piano organizzativo proponendo una competizione per le racchette in erba nel periodo delle festività natalizie, sicuramente propizio in considerazione delle vacanze scolastiche per ragazzi e ragazze e dell’appeal di una location accogliente e ricca di fascino in questo periodo come la Regina dell’Adriatico e la Riviera Romagnola in genere.



Nell’Under 10 maschile brilla Riccardo Arcangeli, tra le Under 12 avanzano Gioia Angeli, Eleonora Maria Ciuffoli ed Anna Parmeggiani, nella corrispondente categoria maschile successi per Frederick Cortesi, Matteo Balena e Nicolas Conti, nell’Under 14 si qualificano per il tabellone finale Giacomo Fabbri ed Enea Sabatini.



RISULTATI

Under 10 maschile, 2° turno seconda sezione: Pietro Galimberti-Filippo Giovanelli 6-0 7-6, Tommaso Monti-Diego Barchi 6-4 4-6 10-8, Diego Gentile-Gianmaria Mussoni 7-6 6-2, Riccardo Arcangeli-Alex Sciutti 6-0 6-0.

Under 12 femminile, 2° turno: Gioia Angeli-Valentina Zavaglia 6-3 6-2, Eleonora Maria Ciuffoli-Eileen Magnani 6-2 7-5, Anna Parmeggiani-Maria Vittoria Marinelli 6-3 6-0.

Under 12 maschile, 3° turno: Nicolò Bacchiocchi-Francesco Camagni 4-6 7-6 10-4.

4° turno: Frederick Cortesi (n.4)-Alessandro Vitali 6-1 6-2, Matteo Balena-Michelangelo Mami 7-5 6-1, Nicolas Conti-Gregorio Maria Carusi 6-1 4-6 10-2.

Under 14 maschile sezione 4/a categoria, 3° turno: Gabriele Falciani-Gabriele Badaloni 6-4 6-0, Diego Cencini-Andrea Tinarelli 6-1 6-7 10-5, Nicolò Della Chiara-Marco Filippi 6-2 6-1.

4° turno: Guido Giugliano-Alessandro Casanova 6-0 6-1.

Turno di qualificazione: Giacomo Fabbri-Filippo Quadrelli 5-7 6-4 10-5, Enea Sabatini (n.1)-Giacomo Vanzolini 6-4 6-3.