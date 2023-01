Natale non è ancora finito al Romagna Shopping Valley: sabato 7 gennaio super evento "Marlù"

Eventi

Savignano sul rubicone

| 15:58 - 02 Gennaio 2023

Marlù Gioielli per Romagna Shopping Valley - Christmas Village.

Il Natale non è ancora terminato al Romagna Shopping Valley, proseguono gli appuntamenti del Christmas Village allestito all'esterno del grande centro commerciale per poter vivere ancora l'atmosfera natalizia tra un acquisto e l'altro. Sabato 7 gennaio super evento con "Marlù Gioielli" per continuare la campagna di adesione al Programma Fedeltà di Romagna Shopping Valley: tutti coloro che scaricheranno sul proprio smartphone l'App "Io&Romagna" riceveranno in omaggio una special gift targata "Marlù".



Il Christmas Village, con la direzione artistica di Andrea Prada, è realizzato in collaborazione con Marlù Gioielli e Vivai Bilancioni.