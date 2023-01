A Rimini approvato il rinnovo delle concessioni fino al 31 dicembre 2023 per l’area del ‘Triangolone’

Attualità

Rimini

| 14:26 - 02 Gennaio 2023

Rinnovo concessioni.

Le concessioni per l'area del 'Triangolone' di Rimini per le attività commerciali sono rinnovate fino a fine 2023. Ad approvarle è stata la giunta comunale a favore degli attuali utilizzatori del compendio "Marina centro", cioè le aree comprese tra Viale Cristoforo Colombo, Lungomare Tintori, Largo Boscovich, Piazzale Fellini, acquisite in proprietà dal Comune nel 2017 per gli effetti del "Federalismo demaniale". La decisione, spiega l'amministrazione è stata presa per garantire la continuità delle attività commerciali già avviate dagli attuali concessionari e consentire al Comune di programmare gli interventi di opera pubblica a completamento della rigenerazione del waterfront avviato con il complessivo progetto del Parco del Mare. Un programma di riqualificazione che, come previsto dal Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024 approvato dal Consiglio Comunale, abbraccerà anche il comparto del cosiddetto 'triangolone'.



Aggiornati anche i nuovi canoni



Con la stessa delibera, la giunta ha deliberato i nuovi canoni concessori, aggiornati in base all'incremento Istat dell'11,5%. Sono state inoltre approvate alcune linee guida per uniformare le concessioni d'uso in rinnovo, in linea con la destinazione d'uso dei beni, inseriti nel complesso del Parco del Mare e delle altre zone demaniali. Per esempio, le attività commerciali dovranno osservare orari che assicurino continuità e stabilità all'offerta e tendere alla "destagionalizzazione"; la gestione delle attività e le caratteristiche (ornato, arredi, percorsi, ecc.) dovranno essere improntate al rispetto delle esigenze di sicurezza, qualità e massima accessibilità dell'offerta ricettiva o turistica. Si dovrà consentire la fruizione del Parco e dei servizi in concessione anche a favore dei cittadini a ridotta mobilità o fragili; assicurare la pulizia delle aree in concessione rimuovendo i rifiuti e conferendoli separatamente.



A breve il masterplan del Triangolone



"Il rinnovo di un anno, già indicato a fine 2021 come ipotesi nell'ambito di un '1 + 1', consente di garantire continuità alle imprese che operano in quell'area, particolarmente importante per l'offerta turistica della città", spiega il Comune. Parallelamente, si sta lavorando affinché a breve venga assegnato l'incarico, già finanziato in Bilancio, per la redazione del masterplan del Triangolone. "E' chiaro che l'obiettivo sia presentare rapidamente, nei mesi che verranno, quelle ipotesi progettuali di rigenerazione integrata di quest'area della Marina che, per posizione, storia e vocazione, dovrà essere terreno di una progettazione complessiva, caratterizzata da fortissima innovazione e potenziale attrattività internazionale, complemento suggestivo e completamento del Parco del Mare stesso". (DIRE)