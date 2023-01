Riparte la programmazione del Cinema Teatro Astra di Bellaria

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 12:15 - 02 Gennaio 2023

Immagine di repertorio.

Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina in piena attività sin dall’inizio del nuovo anno. Riparte infatti già da domani, martedì 3 gennaio (ore 21), la programmazione cinematografica con sette appuntamenti fino a fine mese.





Si riparte con uno dei film di maggiore successo dell’ultima stagione, La stranezza di Roberto Andò, con uno straordinario Toni Servillo nei panni di Pirandello e la coppia Ficarra e Picone in una prova attoriale magistrale nei panni di teatranti siciliani. Giovedì 5 gennaio il grande schermo torna a riaccendersi con un’altra delle pellicole più acclamate degli ultimi tempi, Triangle of Sadness di Ruben Östlund, film vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2022. Sabato 7 gennaio (ore 18) per la programmazione rivolta al pubblico dei bambini e ragazzi tocca a L’ispettore otto zampe e il mistero dei misteri, film di animazione appena uscito nelle sale.







Dal 10 gennaio, ogni martedì, si torna in sala con quattro titoli di grande qualità, a partire da La California di Cinzia Bomoll, seguito (il 17 gennaio) da Broker – Le buone stelle, imperdibile film d’autore, l'ultimo del pluripremiato regista Kore-eda. Altro capolavoro quello in programma il 24 gennaio: Bones and All di Luca Guadagnino, presentato in concorso a Venezia. Martedì 31 tocca a Siccità di Paolo Virzì, in una Roma desertica e arsa dal sole, una divertente lettura della nostra società



Biglietti intero €6, Ridotto €4. Con la tessera dell’associazione 4/terzi si entra a prezzo ridotto anche agli spettacoli della stagione teatrale e si avrà diritto all’accredito alla prossima edizione del Bellaria Film Festival.